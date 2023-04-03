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Тони Беллью назвал возможного соперника для Энтони Джошуа

Бокс
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Посмотрим, кто же станет следующим оппонентом британца

Тони Беллью назвал возможного соперника для Энтони Джошуа

Фото: fightnews.info

Новина українською

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор, британец Тони Беллью назвал предпочтительного соперника для супертяжеловеса Энтони Джошуа после его победы над американцем Джермейном Франклином.

"Прошедший бой стал хорошим психологическим испытанием для Джошуа, но мы все хотим увидеть его возвращение на вершину. Бой с Диллианом Уайтом – это личное. Это национальный поединок, и у него есть история.

Давайте начистоту, Джермейн Франклин не пытался победить после первых двух раундов. В большинстве из них он пытался выжить. Диллиан же будет пытаться победить в каждой секунде боя. И это заставит Джошуа действовать активнее", – сказал Беллью в эфире DAZN.

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В статье: Энтони Джошуа Тони Беллью
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