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WBA обязала Усика провести поединок с Дюбуа

Бокс
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Все должно решиться ко 2 мая

WBA обязала Усика провести поединок с Дюбуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

WBA обязала провести бой между чемпионом Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО), пишет BoxingScene.com.

WBA отправила боксерам условия, согласно которым они должны договориться о бое до 2 мая, после чего могут быть назначены промоутерские торги.

В этом случае WBA разделит гонорар 75% на 25% в пользу Усика.

Напомним, что бой между Усиком и Дюбуа был заказан еще на 12 декабря прошлого года, но из-за переговоров с Тайсоном Фьюри пришлось перенести этот поединок.

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В статье: Александр Усик
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