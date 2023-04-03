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WBA обязала Усика провести поединок с Дюбуа
Все должно решиться ко 2 мая
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
WBA обязала провести бой между чемпионом Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО), пишет BoxingScene.com.
WBA отправила боксерам условия, согласно которым они должны договориться о бое до 2 мая, после чего могут быть назначены промоутерские торги.
В этом случае WBA разделит гонорар 75% на 25% в пользу Усика.
Напомним, что бой между Усиком и Дюбуа был заказан еще на 12 декабря прошлого года, но из-за переговоров с Тайсоном Фьюри пришлось перенести этот поединок.
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