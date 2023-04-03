Хэй: Я бы хотел увидеть Джошуа против Диллиана Уайта

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, британец Дэвид Хэй прокомментировал выступление соотечественника Энтони Джошуа в бою с американцем Джермейном Франклином.

Напомним, Джошуа победил единогласным судейским решением.

"Я бы хотел увидеть Джошуа против Диллиана. После такого выступления не стоит встречаться с Тайсоном Фьюри. Всё станет понятно после двух раундов.

Мы знаем, что ожидать от боя Джошуа и Уайта – это будет фейерверк. Это серьёзный бой, волнующий бой, потому что каждый из них может ударить, и это создаёт интригу. Победитель уже может засматриваться на Фьюри. Хотя Фьюри в любом случае будет думать об Усике", – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.