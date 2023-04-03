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Тоны Беллью: У Джошуа хороший джеб, заметны улучшения в работе по корпусу соперника
Посмотрим, на сколько хватит боксера
Фото: fightnews.info
Экс-чемпион мира и действующий обозреватель бокса британец Тони Беллью прокомментировал победу Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) над Джермейном Франклином (21-2, 14 КО).
"Эй Джей был взвешенным и терпеливым на протяжении боя, не буду врать, мне хотелось увидеть нокаут, но в конечном итоге его не было. Это был довольно быстрый бой для супертяжёлого веса. У Энтони хороший джеб, заметны улучшения в работе по корпусу соперника.
Главное, что он вынес для себя много позитива после этого поединка, его уровень уверенности в себе будет расти, он вернётся, и вернётся ещё сильнее.
Я разговаривал с Дерриком, его тренером, он призывал Энтони нажать на газ, и в следующий раз он так и сделает, потому что будет больше доверять этому человеку. Доверие приходит только со временем, оно не появляется за одну ночь, сейчас они работают вместе только восемь недель", — приводит слова Беллью Boxing Social.
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