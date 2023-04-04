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Усик: Фьюри - это очень плохая копия Мухаммеда Али

Бокс
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Украинец не реагирует на высказывания в свой адрес

Усик: Фьюри - это очень плохая копия Мухаммеда Али

Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"

Новина українською

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 КО) в интервью YouTube-канала "Киевский торт" рассказал, как реагировал на высказывания чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри -1, 24 KO).

У тебя такая работа: каждый день тренировки, подъем 4:45, бегаешь в воде. В это время Фьюри продолжает вливать в Instagram свои обращения к тебе. Ты как-то реагировал? И что понимал среди всего этого? Потому что я понимал два слова – "пуси" и "реббит".

"Ну вот там "реббит". Как ты говоришь – другое. "70 на 30, я – король. Я все делаю. Благодаря мне все это". Я не реагирую на это. Я понимаю что это ментальная игра какая-то идет. Король не кричит, что он – король. Король он король. И королю не надо кричать, что он король".

Что обиднее: "пуси" или "реббит"?

"Ну откуда "реббит" ушел? Помнишь, когда пресс-конференция по Тони Белью была, он говорил: "Это монстр", а я: "Да нет, ай'м вайт реббит". И этот и кажется просто начал. Он сильно пытается копировать великого Мухаммеда Али, но копия очень плохая.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Xsport.ua

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