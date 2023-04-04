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Боб Арум: Есть хорошая возможность увидеть бой Фьюри и Усика в конце ноября или в декабре

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Сначала бксеры проведут по одному поединку

Боб Арум: Есть хорошая возможность увидеть бой Фьюри и Усика в конце ноября или в декабре

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Промоутер Боб Арум считает, что бой между чемпионом WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) может состояться.

"Лично я никого не виню в срыве этого боя. Это бизнес, и я вижу, откуда взялся каждый боец. Я был вовлечен в эти переговоры и не виню ни одного бойца.

"Я думаю, Усик знает, что ему придется подраться с бойцом Фрэнка Уоррена – Дюбуа. Это нелегкий поединок, но Усику предстоит победить. Думаю, Тайсон может встретиться с Джошуа. Если они оба выиграют, то, думаю, есть хорошая возможность увидеть бой Фьюри и Усика в конце ноября или в декабре", – сказал Арум.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Боб Арум
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Источник:
Sport.ua

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