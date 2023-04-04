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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе дисквалифицирован на два года за допинг
У него было обнаружено запрещённое вещество остарин
Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан получил дисквалификацию сроком на два года за нарушение антидопинговых правил.
По информации пресс-служба Антидопингового агентства Великобритании (UKAD), в допинг-пробе спортсмена, взятой в феврале прошлого года после его боя с Келлом Бруком, было обнаружено запрещённое вещество остарин.
Антидопинговое агентство Великобритании уведомило об этом Хана ещё 6 апреля 2022 года, временно отстранив его от соревнований. Амир признал факт нарушения, но отметил, что вещество попало в его организм случайно.
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