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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе дисквалифицирован на два года за допинг

Бокс
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У него было обнаружено запрещённое вещество остарин

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе дисквалифицирован на два года за допинг

Новина українською

Бывший объединённый чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Амир Хан получил дисквалификацию сроком на два года за нарушение антидопинговых правил.

По информации пресс-служба Антидопингового агентства Великобритании (UKAD), в допинг-пробе спортсмена, взятой в феврале прошлого года после его боя с Келлом Бруком, было обнаружено запрещённое вещество остарин.

Антидопинговое агентство Великобритании уведомило об этом Хана ещё 6 апреля 2022 года, временно отстранив его от соревнований. Амир признал факт нарушения, но отметил, что вещество попало в его организм случайно.

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В статье: Амир Хан
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