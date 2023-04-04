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Джошуа отреагировал на критику в свой адрес после боя с Франклином

Бокс
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Фанаты жаловались, что британец провел 12-раундовый бой и не завершил его раньше

Джошуа отреагировал на критику в свой адрес после боя с Франклином

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа ответил на критику своего выступления в поединке с американцем Джермейном Франклином.

"Возвращаясь в 2017 год. Я пошёл добивать Кличко в пятом раунде, и единственная причина, почему он дожил до 11-го, заключалась в том, что я выдохся. В бою с Пулевым я был близок к тому, чтобы остановить его, и, вероятно, выбросил 200 ударов за раунд, но он выдержал.

Опыт – лучший учитель. Вы видите, как молодые бойцы пытаются остановить соперников, которые не хотят проигрывать. И вы увидите, как некоторые из них пройдут через то же, что и я, и поймут, что в ринге нужно быть умнее. Майк Тайсон боксировал 12 раундов. Что плохого в том, что я прошёл всю дистанцию?" – приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

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В статье: Энтони Джошуа
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