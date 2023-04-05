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Хэйни: Знаю, что бой с Ломаченко простым не будет, но я все равно буду лучше

Бокс
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Боксер уверен в своем превосходстве

Хэйни: Знаю, что бой с Ломаченко простым не будет, но я все равно буду лучше

Фото: Твиттер

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Американский боксер Девин Хейни уверен, что победит Василия Ломаченко в поединке за все титулы легкого веса.

"Знаю, что бой с Ломаченко простым не будет, он хорошо подготовится, но я все равно буду лучше. На бумаге Лома сильнее, но я ему все покажу в ринге. В свое время он был первым номером в списке лучших независимо от категории, но настал мое время заменить его и заполнить позицию лучшего боксера в мире.

"Вы увидите мою победу в доминирующем стиле, я свергну его и получу свою порцию уважения. Считаю, что это будет большое сражение", - сказал Хейни.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Источник:
Sky Sports

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