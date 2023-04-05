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Уоррен: "Энтони Джошуа не показал себя с лучшей стороны в бою с Франклином

Бокс
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Промоутер оценил выступление британца

Уоррен: "Энтони Джошуа не показал себя с лучшей стороны в бою с Франклином

Getty Images/Global Images Ukraine

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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал выступление звезды дивизиона Энтони Джошуа в бою с американцем Джермейном Франклином.

"Энтони Джошуа не показал себя с лучшей стороны в субботу. Исходя из того, что я увидел, время правления Джошуа в супертяжёлом весе подходит к концу. Я не сказал, что он провалился, но считаю, что его сила на мировой арене уменьшается.

Джермейн Франклин был выбран, чтобы вернуть Джошуа уверенность в себе, показать, что он по-прежнему является силой, и заставить публику потребовать боёв с Фьюри и Уайлдером. Но вместо изгнания старых страхов всплыли прежние сомнения, а совет заключается в том, чтобы провести ещё пару рядовых боёв", – написал Уоррен в рамках колонки BoxingScene.

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В статье: Фрэнк Уоррен
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