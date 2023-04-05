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Гвоздик: Я иду забирать свои пояса
Боксер серьезно настроен
MarvNation Promotions
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) рассказал, что хочет вернуться в бокс.
Слова Гвоздика приводит proboxtv.com.
"Иногда бойцы проигрывают бои, нам просто нужно продолжать двигаться вперед. У меня была длинная пауза, потому что я думал, что могу заниматься чем-то еще кроме бокса, но не получилось. В Украине так сложились обстоятельства, что мне пришлось ее покинуть, но я хотел вернуться, теперь я полностью выздоровел, полностью выздоровел и снова готов к работе. Я думаю, что я сделал выводы, и теперь мы увидим разные вещи в моем исполнении. Я иду забирать свои пояса...".
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