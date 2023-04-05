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Спарринг-партнер Деонтея Уайлдера назвал секрет его успеха
И уникальность не в силе удара
Фото: fight.ru
Американский боксёр Майкл Коффи поделился мнением о мощи своего соотечественника Деонтея Уайлдера. Коффи регулярно посещал тренировочные сборы Уайлдера, помогая ему готовиться к различным поединкам.
"Мы спарринговали в перчатках весом 18 унций. Это супертяжёлый вес, поэтому здесь каждый обладает сильным ударом. Но уникальность Уайлдера, как мне кажется, заключается в том, что он обладает той же силой, при этом имея меньшие габариты.
У него телосложение крузера, но бьёт он как тяжеловес. Думаю, что именно это выделяет его", — сказал Коффи на канале Pro Boxing Fans в YouTube.
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