Спарринг-партнер Деонтея Уайлдера назвал секрет его успеха

Американский боксёр Майкл Коффи поделился мнением о мощи своего соотечественника Деонтея Уайлдера. Коффи регулярно посещал тренировочные сборы Уайлдера, помогая ему готовиться к различным поединкам.

"Мы спарринговали в перчатках весом 18 унций. Это супертяжёлый вес, поэтому здесь каждый обладает сильным ударом. Но уникальность Уайлдера, как мне кажется, заключается в том, что он обладает той же силой, при этом имея меньшие габариты.

У него телосложение крузера, но бьёт он как тяжеловес. Думаю, что именно это выделяет его", — сказал Коффи на канале Pro Boxing Fans в YouTube.