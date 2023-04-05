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Диллиан Уайт бросил вызов Энтони Джошуа

Бокс
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Посмотрим, состоится ли бой

Диллиан Уайт бросил вызов Энтони Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британский боксер Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) бросил вызов экс-чемпиону Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

"Я был спокоен и относился к нему с уважением, но он мудак. Он пытается делать разные мелкие подлости.

Джошуа опубликовал видео, где он отправляет меня в нокаут. Брат, это было тысячу лет назад. Давай побьемся сейчас.

Мы оба прошли в своей карьере через взлеты и падения, оба выросли в ментальном плане. Давай снова подеремся.

Теперь у меня нет травм. Давай драться. В этот раз я однозначно отправлю его в нокаут", – сказал Уайт.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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Источник:
Tribuna

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