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Стивенсон: Хэйни просто убьёт Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Фанаты с нетерпением ждут этого поединка

Стивенсон: Хэйни просто убьёт Ломаченко

http://fightnews.info/ fightnews

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Бывший обладатель титулов в двух весовых категориях и призёр Олимпийских игр, непобеждённый американский легковес Шакур Стивенсон поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Дэвином Хэйни (29-0, 15 KO) и украинцем Василием Ломаченко (17-2, 11 KO).

"Дэвин слишком большой для Василия. Нет, не поймите меня превратно. Ломаченко крутой. Этот мужик умеет драться. Но просто Дэвин — он намного крупнее остальных бойцов дивизиона.

Он сделает лимит на взвешивании, а затем наберёт где-то до 68 или даже 72 килограмма веса. При этом Ломаченко в день боя будет весить до 63 килограммов. Так что по большому счёту это не совсем честный бой. Думаю, Хэйни просто убьёт Ломаченко", — цитирует Стивенсона vRINGE.

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В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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Источник:
Vringe

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