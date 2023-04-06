Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко: Меня ожидает очень тяжёлый бой с Хэйни
Боксер высказался о предстоящем поединке
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) поделился ожиданиями от боя с абсолютным чемпионом в лёгком весе Дэвином Хэйни (29-0, 15 КО).
"Мне нравится Хэйни, очень понравился его второй бой с Джорджем Камбососом. Видно, что теперь Дэвин заматерел, поднабрался опыта в больших боях. Я уважаю его стиль. Мне он нравится. Это умный боец и сильный. Понимаю, что меня ожидает очень тяжёлый бой. Знаю, что мой опыт пригодится. Мы оба бойцы элитного уровня.
Так что наше очное противостояние — очень важное и интересное для бокса. Если честно, я не знаю, похож Хэйни на своего соотечественника Флойда Мейвезера или нет. Не знаю, можно ли его сравнивать с Флойдом. Как по мне, нельзя. Но, полагаю, кто-то другой может считать иначе", — цитирует Ломаченко vRINGE.
Популярное сейчас
- Блохин отреагировал на переизбрание Павелко в исполком УЕФА
- Британская разведка рассказала, что стоит за увольнением российского генерал-полковника Мурадова
- ГПСУ: Россияне перебросят половину своей группировки из Беларуси на другое направление фронта
- Боб Арум – о Ломаченко: Он настоящий патриот, его мысли связаны с Украиной
- Холанда заметили во время разговора по телефону за рулем роскошного Роллс-Ройса за 370 тисяч долларов. ФОТО
- Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО