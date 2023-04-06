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Александр Красюк: На Тайсона Фьюри оказывалось огромное давление со стороны болельщиков

Бокс
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Промоутер обратился к болельщикам

Александр Красюк: На Тайсона Фьюри оказывалось огромное давление со стороны болельщиков

Фото: kamp-sport.com

Новина українською

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), обратился к болельщикам с призывом прекратить хейтить Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"На Тайсона оказывалось огромное давление, и я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к болельщикам: прекратите хейтить Тайсона Фьюри. Он такой же человек, как все мы. Он имеет право решать, что делать, а что нет".

Он чемпион и все зависит от него, мы не должны судить его за это. Следует также помнить, что у него есть семья, шесть детей и ждет седьмого. Они не должны страдать из-за того, что фанаты бокса не получили бой за звание абсолютного чемпиона.

Поэтому приложим все усилия, чтобы поддержать Тайсона Фьюри, что бы ни произошло", - сказал Красюк.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк
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Источник:
Tribuna

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