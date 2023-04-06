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Тони Беллью высказался о бое Усик - Фьюри
Вероятность боя все ещё существует
Фото: fightnews.info
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тоне Беллью (30-3-1, 20 KO) рассказал, что обладатель пояса в сверхтяжелом весе WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) избегает поединка с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).
"Сейчас будет диалог между Эдди Хирном, Джорджем Уорреном, командой Джошуа и менеджерами. Необходимо прояснить много моментов, но путь открыт для обоих бойцов. Давайте скажем абсолютно честно: Тайсон Фьюри не хочет сразиться с Александром Усиком", – сказал Беллью на подкасте. The DAZN Boxing Show.
Ранее Усик заявил, что бой с Фьюри все же состоится, но позже.
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