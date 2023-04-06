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Девин Хэйни: Я просто разберу левшу
Боксер уверен в своем превосходстве
Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (28-0, 15 КО) уверен в своей победе над украинцем Василием Ломаченко.
"Это наследие. В свое время Лома был №1 в списке P4P, поэтому это тот парень, к которому мир относился благосклонно, пора мне заменить его и занять это место.
Все, что я предложу – много навыков, много дисциплины, прекрасное IQ, много вещей, которые он делал с ребятами и в чем превосходил их – я буду лучше его.
Я буду доминировать, продемонстрирую навыки, покажу вам вещи, которые вы не видели в моем арсенале. Я просто разберу левшу", - пообещал Хейни Sky Sports.
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