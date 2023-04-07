Эдди Хирн: Джо Джойс заслужил получить бой с Александром Усиком

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что обладатель временного титула WBO Джо Джойс (15-0, 14 KO) заслужил бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО) больше, чем обязательный претендент от WBA в сверхтяжелом весе Дэниел Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Мне нравится Даниэль Дюбуа, но кого он избил, чтобы стать обязательным для Александра Усика? Тревор Брайан, Кевин Лорена и Богдан Дину. Я думаю, что Джо Джойс должен получить шанс раньше, но желаю Дэниелу удачи".

Я думаю, что Александр Красюк и Queensberry без проблем заключат соглашение, удачи им. Филипп Хргович будет ждать победителя", – сказал Хирн.