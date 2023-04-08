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Усик встретился с единственным человеком на планете, способным его победить. Фото

Бокс
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Они просто гиганты

Усик встретился с единственным человеком на планете, способным его победить. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) провел встречу с сильнейшим человеком планеты 2004 года, народным депутатом Украины Василием Вирастюком. Соответствующие фото появились на официальной странице нашего богатыря в Instagram.

Усик встретился с единственным человеком на планете, способным его победить. Фото - изображение 1Усик встретился с единственным человеком на планете, способным его победить. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее промоутер рассказал, кто виноват в срыве боя Усик – Фьюри.

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В статье: Александр Усик Василий Вирастюк
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