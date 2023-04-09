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Стивенсон нокаутировал Йошино и стал официальным претендентом на титул WBC

Бокс
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Возможно, будущий соперник Ломаченко

Стивенсон нокаутировал Йошино и стал официальным претендентом на титул WBC

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 8 на 9 апреля в Ньюарке (Нью-Джерси, США) на арене Prudential Center состоялся боксерский вечер, главным событием которого стал бой между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Шакуром Стивенсоном (19-0; 9 КО) и непобедимым этого японцем Шуичиро Йошино (16-0; 12 КО).

Поединок длился всего 6 раундов (из 12 отведенных). В первом и четвертом раундах американец отправлял своего соперника на канвас ринга, но тот уверенно поднимался и хотел продолжать бой.

Однако в шестом раунде после очередной атаки от Стивенсона рефери решил досрочно прекратить сражение, сохраняя здоровье японца.

Этим поединком Шакур дебютировал в легком весе и сразу стал обязательным претендентом на титул WBC, которым сегодня владеет Девин Хэйни (29-0; 15 КО).

20 мая Хэйни проведет бой против Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) и тогда мы узнаем, против кого на ринг в битве за титул WBC выйдет Стивенсон.

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В статье: Шакур Стивенсон
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