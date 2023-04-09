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Усик продолжает возглавлять вершину Р4Р, Ломаченко – седьмой
Он самый лучший, это знают все
Getty Images/Global Images Ukraine
Известное авторитетное спортивное издание The Ring обновило рейтинг сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории – Pound for Pound (P4P).
На вершине рейтинга продолжает оставаться чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО). Вторая позиция у японца Наоя Иноуэ (24-0; 21 КО), а ТОП 3 замыкает американский чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (39-0; 30 КО).
Еще один украинец Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) занимает в рейтинге 7 позицию.
ТОП 10 Pound for Pound:
1. Александр Усик (20-0, 13 KO)
2. Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO)
3. Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO)
4. Эррол Спенс (28-0, 22 KO)
5. Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO)
6. Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO)
7. Василий Ломаченко (17-2, 11 KO)
8. Джош Тейлор (19-0, 13 KO)
9. Джермалл Чарло (35-1-1, 19 КО)
10. Хуан Франциско Эстрада (44-3, 28 КО)
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