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Усик продолжает возглавлять вершину Р4Р, Ломаченко – седьмой

Бокс
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Он самый лучший, это знают все

Усик продолжает возглавлять вершину Р4Р, Ломаченко – седьмой

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известное авторитетное спортивное издание The Ring обновило рейтинг сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории – Pound for Pound (P4P).

На вершине рейтинга продолжает оставаться чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО). Вторая позиция у японца Наоя Иноуэ (24-0; 21 КО), а ТОП 3 замыкает американский чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (39-0; 30 КО).

Еще один украинец Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) занимает в рейтинге 7 позицию.

ТОП 10 Pound for Pound:

1. Александр Усик (20-0, 13 KO)

2. Наоя Иноуэ (24-0, 21 KO)

3. Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO)

4. Эррол Спенс (28-0, 22 KO)

5. Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO)

6. Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO)

7. Василий Ломаченко (17-2, 11 KO)

8. Джош Тейлор (19-0, 13 KO)

9. Джермалл Чарло (35-1-1, 19 КО)

10. Хуан Франциско Эстрада (44-3, 28 КО)

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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