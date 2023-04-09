  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Стивенсон обратился к Хэйни: Я ждал этого долгое время
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стивенсон обратился к Хэйни: Я ждал этого долгое время

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий американца

Стивенсон обратился к Хэйни: Я ждал этого долгое время

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Американский легковес Шакур Стивенсон (19-0; 9 КО) после победы над японцем Йошино обратился к абсолютному чемпиону мира Девину Хэйни (29-0; 15 КО) и вызвал его на поединок. Слова Шакура цитирует ringtv.com:

"Скажите ему, чтобы он принял вызов. Я ждал этого долгое время. Клянусь Богом. Я и Девин были в ринге друг с другом на протяжении многих лет. Я всегда получал лучшее от Девина.

Я думаю, это будет легкая работа. Я уверен, что всех шокирую, когда устрою по-настоящему легкое сражение. Все будут в шоке и будут говорить: "Черт, кем ты себя считаешь" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик возглавил рейтинг Р4Р.

По теме
yellow-arrow
Усик продолжает возглавлять вершину Р4Р, Ломаченко – седьмой
yellow-arrow
Стивенсон нокаутировал Йошино и стал официальным претендентом на титул WBC
yellow-arrow
Усик встретился с единственным человеком на планете, способным его победить. Фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Девин Хэйни Шакур Стивенсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде