Стивенсон обратился к Хэйни: Я ждал этого долгое время

Американский легковес Шакур Стивенсон (19-0; 9 КО) после победы над японцем Йошино обратился к абсолютному чемпиону мира Девину Хэйни (29-0; 15 КО) и вызвал его на поединок. Слова Шакура цитирует ringtv.com:

"Скажите ему, чтобы он принял вызов. Я ждал этого долгое время. Клянусь Богом. Я и Девин были в ринге друг с другом на протяжении многих лет. Я всегда получал лучшее от Девина.

Я думаю, это будет легкая работа. Я уверен, что всех шокирую, когда устрою по-настоящему легкое сражение. Все будут в шоке и будут говорить: "Черт, кем ты себя считаешь" – сказал он.