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Стивенсон обратился к Хэйни: Я ждал этого долгое время
Комментарий американца
фото - boxingscene.com
Американский легковес Шакур Стивенсон (19-0; 9 КО) после
"Скажите ему, чтобы он принял вызов. Я ждал этого долгое время. Клянусь Богом. Я и Девин были в ринге друг с другом на протяжении многих лет. Я всегда получал лучшее от Девина.
Я думаю, это будет легкая работа. Я уверен, что всех шокирую, когда устрою по-настоящему легкое сражение. Все будут в шоке и будут говорить: "Черт, кем ты себя считаешь" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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