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Усик поздравил всех верующих с Вербным воскресеньем. Фото
Верующий человек
Фото: CBS Sports
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поздравил своих соотечественников со светлым праздником Вербного воскресенья. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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