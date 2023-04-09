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Усик поздравил всех верующих с Вербным воскресеньем. Фото

Бокс
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Верующий человек

Усик поздравил всех верующих с Вербным воскресеньем. Фото

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) поздравил своих соотечественников со светлым праздником Вербного воскресенья. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Усик поздравил всех верующих с Вербным воскресеньем. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Усик возглавил рейтинг Р4Р.

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В статье: Александр Усик
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