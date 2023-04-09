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Альварес рассказал о цели на 2023 год
Амбициозный план
Мексиканский боксер, абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (58-2-2; 39 КО) поделился своими планами на 2023 год. Его слова цитирует TMZ Sports:
"Все знают, что я хочу матч-реванш с Биволом. Это моя цель в этом году. Посмотрим, но это моя цель в этом году.
Райдер слаб? Они говорили то же о Биволе – это был "легкий бой", и вы видели, что произошло, верно?.
Любое сражение опасно. В боксе никогда не знаешь точно.
После всего, что я сделал в боксе, я думаю, что это сражение на родине особенно для меня. Это сражение особенно для меня, потому что оно дает моим людям такой же опыт, как и мне.
Я приезжаю в свой родной город как лучший боец, а не на пенсии и все такое. Я приезжаю лучший, и это тоже особенно для людей" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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