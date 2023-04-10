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Теофимо Лопес: Никто из топовых легковесов не готов к бою с Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Теофимо считает, что только он способен это сделать

Теофимо Лопес: Никто из топовых легковесов не готов к бою с Ломаченко

Новина українською

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопесом (18-1, 13 КО) рассказал YouTube-каналу EsNews о бое украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO) с американцем Девином Хейни.

"Я знаю обоих ребят и знаю, как работает этот бизнес... Ломаченко победит. Почему? Потому что Хэйни – это не я.

Я был с этим парнем в ринге, и он умен. Он использует так много стратегий, о которых я никогда не знал. И мне пришлось перестраиваться. Ломаченко может драться честно, а может драться грязно. Он очень опытный, и никто из топовых легковесов не готов к нему", - сказал Теофимо.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Девин Хэйни
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