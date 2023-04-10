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Тони Беллью: Тайсон Фьюри тянет наш спорт на дно
И ведь это действительно так
Фото: fightnews.info
Обозреватель бокса, бывший чемпион мира британец Тони Беллью высказался по поводу поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
"Тайсон и Александр?.. Я не знаю, как можно по-другому трактовать произошедшее. Как по мне, Усик из кожи вон лез, чтобы этот бой состоялся. Он сделал всё, что было в его силах. Он даже согласился драться за 30% призового фонда, хоть и обладает тремя из четырёх мировых поясов. Даже не знаю, что он ещё мог сделать…
Тайсон — словно снежный ком. Он становится всё большей проблемой. Любой, кто ведёт с ним переговоры, сталкивается с какими-то высосанными из воздуха преградами. Вне зависимости от имени оппонента. Это было и с Усиком, и с Энтони Джошуа, и с Диллианом Уайтом. Вот почему так происходит? Он же мог сделать всё иначе. Мог использовать своё имя и влияние, чтобы сделать бокс лучше. Но он делает всё наоборот — тянет наш спорт на дно. А ведь и без него проблем слишком много.
Самое плохое в этом то, что его фаны верят в то, что вливают им в уши. Они создают хайп, в который понемногу начинает верить и сам Фьюри. Он верит в хайп и обман, который сам же и создаёт. Верит собственной лжи", — сказал Беллью на YouTube-канале Seconds Out.
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