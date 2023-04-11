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Деонтей Уайлдер: Однозначно мой удар сильнее, чем у Майка Тайсона
Деонтей не жалеет комплиментов
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер сравнил себя с легендарный Майком Тайсоном.
"Однозначно мой удар сильнее. Здесь даже спорить не о чем. В этом нет ничего плохого. Как я говорил Майку, история идёт вперёд, и каждая новая глава должна быть лучше предыдущей. Опять же, в этом нет ничего плохого, и я очень люблю боксёров старой школы.
Если вы не развиваетесь, значит, вы отстаёте, вы остаётесь позади, вы становитесь частью проблемы, от которой мы пытаемся избавиться. Я сказал Майку: "Ты проложил путь для меня, как Мохаммед Али проложил путь для тебя, и я буду прокладывать путь для тех, кто идёт за мной", — приводит слова Уайлдера Boxing-Social.
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