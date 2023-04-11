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Беллью: Джошуа начал вести себя в ринге более консервативно

Бокс
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Экс-чемпион мира высказался о превосходстве Энтони

Беллью: Джошуа начал вести себя в ринге более консервативно

DAZN

Новина українською

Бывший чемпион мира Тони Беллью считает, что Энтони Джошуа может быть настоящим зверем в ринге.

"Энтони начал вести себя в ринге более консервативно. Но если он получит бой с Уайтом, Уайлдером или Фьюри - он будет отвечать им тем же. Если ему придется с ними драться, он готов ответить им.

Когда нужно – Джошуа может быть животным. Все зависит от его соперника. Если соперник не давит на него, тогда Энтони показывает консервативный бокс", - заявил Белль DAZN Boxing.

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В статье: Энтони Джошуа Тони Беллью
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