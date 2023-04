Усик высказался против нокаутов в боксе

Обладатель титулов WBO / WBA / IBF / IBO / The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) объяснил, почему не нокаутировал Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

"Почему вы так кровожадны? Есть победа, все хорошо. Почему человек должен падать? У него есть мать и отец. Если человек падает, это наносит большой вред здоровью. Я не за это."

Oleksandr Usyk's response when asked why he didn't KO Anthony Joshua: “Why are you so bloodthirsty? There is victory, everything is fine. Why is it necessary for a person to fall? He has a mother and father. This is a big chunk of health if a person falls. I'm not for that.”