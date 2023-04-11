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Тренер Дюбуа: Даниэль обязан согласиться на бой с Усиком

Бокс
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Посмотрим, удастся ли договориться о бое

Тренер Дюбуа: Даниэль обязан согласиться на бой с Усиком

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Шейн Макгиган, тренер регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе британца Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем бое своего подопечного с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

"Александр Усик – феноменальный боец, но и он является человеком с двумя руками и двумя ногами. Он меньше Даниэля. Понимаю, люди могут не согласиться, но Даниэль является одним из опаснейших нокаутёров в супертяжёлом весе. Я верю, что он самый опасный.

Усик перебоксировал Энтони Джошуа, и его тактика была феноменальной. Его потрясли, но он вернулся и проявил мужество. Однако он стал старше… Принцип прост: если вы не хватаетесь за возможность, то встаёте в конец очереди. Даниэль обязан согласиться на бой", – сказал Макгиган в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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