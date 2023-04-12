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Эдди Хирн: Бой с Фьюри будет ужасным для Нганну

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Функционер высказался о бое

Эдди Хирн: Бой с Фьюри будет ужасным для Нганну

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Промоутер Эдди Хирн считает, что Фрэнсис Нганну не способен конкурировать с кем-либо из боксёров-тяжеловесов, занимающих высокие позиции в рейтинге.

"Сколько бы вы ни пытались, имея возможности Фрэнсиса Нганну в боксе, вам не удастся соревноваться технически и в мастерстве с высококлассным боксёром. Речь не только об Энтони Джошуа, речь о любом из 20 лучших тяжеловесов мира. Единственное, тут есть шанс на нокаут. Поэтому совсем не важно, кто будет его соперником. Безусловно, бой с Фьюри будет ужасным для Нганну, потому что британец просто будет над ним издеваться", — приводит слова Хирна BoxingScene.

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе хочет дебютировать в профессиональном боксе до конца 2023 года.

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В статье: Эдди Хирн
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