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Эдди Хирн: Бой с Фьюри будет ужасным для Нганну
Функционер высказался о бое
Промоутер Эдди Хирн считает, что Фрэнсис Нганну не способен конкурировать с кем-либо из боксёров-тяжеловесов, занимающих высокие позиции в рейтинге.
"Сколько бы вы ни пытались, имея возможности Фрэнсиса Нганну в боксе, вам не удастся соревноваться технически и в мастерстве с высококлассным боксёром. Речь не только об Энтони Джошуа, речь о любом из 20 лучших тяжеловесов мира. Единственное, тут есть шанс на нокаут. Поэтому совсем не важно, кто будет его соперником. Безусловно, бой с Фьюри будет ужасным для Нганну, потому что британец просто будет над ним издеваться", — приводит слова Хирна BoxingScene.
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе хочет дебютировать в профессиональном боксе до конца 2023 года.
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