Эдди Хирн: Джошуа нужно подготовиться к Фьюри или Уайлдеру

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), считает, что его подопечный должен провести ещё один поединок перед встречей с лидерами дивизиона.

"Лучше быть честным и сказать, какова ситуация на данный момент. Мне нужно, чтобы он провёл ещё один поединок с бойцом, чей уровень немного выше, чем у Джермейна Франклина, и сблизился с Дерриком Джеймсом (новым тренером). Надеюсь, он выступит с большей уверенностью, чтобы подготовиться к Фьюри или Уайлдеру в декабре, поскольку мы не исключаем эти бои", – приводит слова Хирна DAZN.

Ранее бывший тренер Джошуа объяснил, почему Канело может завершить карьеру до реванша с Биволом.