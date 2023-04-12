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Эдди Хирн: Джошуа нужно подготовиться к Фьюри или Уайлдеру
Британец высказался о бое с именитыми боксерами
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), считает, что его подопечный должен провести ещё один поединок перед встречей с лидерами дивизиона.
"Лучше быть честным и сказать, какова ситуация на данный момент. Мне нужно, чтобы он провёл ещё один поединок с бойцом, чей уровень немного выше, чем у Джермейна Франклина, и сблизился с Дерриком Джеймсом (новым тренером). Надеюсь, он выступит с большей уверенностью, чтобы подготовиться к Фьюри или Уайлдеру в декабре, поскольку мы не исключаем эти бои", – приводит слова Хирна DAZN.
Ранее бывший тренер Джошуа объяснил, почему Канело может завершить карьеру до реванша с Биволом.
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