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В Саудовской Аравии готовятся провести мегафайты с участием Усика, Джошуа, Уайлдера и Фьюри

Бокс
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Уже совсем скоро может состояться долгожданный бой

В Саудовской Аравии готовятся провести мегафайты с участием Усика, Джошуа, Уайлдера и Фьюри

Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"

Новина українською

В Саудовской Аравии планируют провести три боя с участием Александра Усика, Тайсона Фюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, пишет журналист портала talkSPORT Саймон Джордж.

"Я хотел поговорить о событиях, которые, вероятно, состоятся в супертяжелом весе. Есть наблюдения и слухи, которые, я думаю, имеют определенную правду – на Ближнем Востоке состоится серия боев с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.

Состоятся три поединка: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа. Два победителя этих боев снова встретятся на Ближнем Востоке для окончательного противостояния.

Это будет отвечать на вопрос о том, почему Энтони Джошуа решил не драться до декабря".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Xsport.ua

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