В Саудовской Аравии готовятся провести мегафайты с участием Усика, Джошуа, Уайлдера и Фьюри

В Саудовской Аравии планируют провести три боя с участием Александра Усика, Тайсона Фюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, пишет журналист портала talkSPORT Саймон Джордж.

"Я хотел поговорить о событиях, которые, вероятно, состоятся в супертяжелом весе. Есть наблюдения и слухи, которые, я думаю, имеют определенную правду – на Ближнем Востоке состоится серия боев с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.

Состоятся три поединка: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа. Два победителя этих боев снова встретятся на Ближнем Востоке для окончательного противостояния.

Это будет отвечать на вопрос о том, почему Энтони Джошуа решил не драться до декабря".