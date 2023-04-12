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В Саудовской Аравии готовятся провести мегафайты с участием Усика, Джошуа, Уайлдера и Фьюри
Уже совсем скоро может состояться долгожданный бой
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
В Саудовской Аравии планируют провести три боя с участием Александра Усика, Тайсона Фюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа, пишет журналист портала talkSPORT Саймон Джордж.
"Я хотел поговорить о событиях, которые, вероятно, состоятся в супертяжелом весе. Есть наблюдения и слухи, которые, я думаю, имеют определенную правду – на Ближнем Востоке состоится серия боев с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.
Состоятся три поединка: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа. Два победителя этих боев снова встретятся на Ближнем Востоке для окончательного противостояния.
Это будет отвечать на вопрос о том, почему Энтони Джошуа решил не драться до декабря".
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