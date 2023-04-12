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Названа дата боя Нейт Диаз - Джейк Пол
Поединок запланирован на август
Фото: sport24.ru
Американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в боксе, проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.
По информации источника, восьмираундовый бой пройдёт 5 августа в весовой категории до 84 килограммов в Далласе.
Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.
В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение.
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