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Названа дата боя Нейт Диаз - Джейк Пол

Бокс
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Поединок запланирован на август

Названа дата боя Нейт Диаз - Джейк Пол

Фото: sport24.ru

Новина українською

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в боксе, проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

По информации источника, восьмираундовый бой пройдёт 5 августа в весовой категории до 84 килограммов в Далласе.

Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.

В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение.

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В статье: Нейт Диас Джейк Пол
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