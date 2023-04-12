Названа дата боя Нейт Диаз - Джейк Пол

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в боксе, проведёт поединок с бывшим бойцом UFC Нейтом Диазом.

По информации источника, восьмираундовый бой пройдёт 5 августа в весовой категории до 84 килограммов в Далласе.

Напомним, Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе.

В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение.