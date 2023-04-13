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США и Великобритания могут выйти из IBA
Они могут создать свою организацию
США и Великобритания возглавят группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новый международный орган управления боксом. Об этом пишет Inside the Games.
Группа национальных федераций объявит о создании нового международного руководящего органа по боксу в попытке сохранить место этого вида спорта в олимпийской программе.
Завтра должен состояться онлайн-брифинг, в котором примут участие лидирующие боксёрские организации. Они обещают сделать "важное глобальное заявление относительно будущего олимпийского бокса".
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