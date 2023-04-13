США и Великобритания могут выйти из IBA

США и Великобритания возглавят группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новый международный орган управления боксом. Об этом пишет Inside the Games.

Группа национальных федераций объявит о создании нового международного руководящего органа по боксу в попытке сохранить место этого вида спорта в олимпийской программе.

Завтра должен состояться онлайн-брифинг, в котором примут участие лидирующие боксёрские организации. Они обещают сделать "важное глобальное заявление относительно будущего олимпийского бокса".