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США и Великобритания могут выйти из IBA

Бокс
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Они могут создать свою организацию

США и Великобритания могут выйти из IBA

Новина українською

США и Великобритания возглавят группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новый международный орган управления боксом. Об этом пишет Inside the Games.

Группа национальных федераций объявит о создании нового международного руководящего органа по боксу в попытке сохранить место этого вида спорта в олимпийской программе.

Завтра должен состояться онлайн-брифинг, в котором примут участие лидирующие боксёрские организации. Они обещают сделать "важное глобальное заявление относительно будущего олимпийского бокса".

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В статье: IBA
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