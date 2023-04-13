Шакур Стивенсон: Хейни выкурит Ломаченко

Экс-чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) рассказал, что думает по поводу боя Ломаченко и Хейни.

"Хейни выкурит Ломаченко. Но он будет истощен, когда вернется, чтобы сразиться со мной, а это будет некрасиво.

Думаю, мой бой с Хэйни будет лёгким. Выкурю его. Шокую всех, выкурив его и сделав этот поединок очень легким. И все такие: "Дедька, да этот чувак действительно такой, за кого себя выдает", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.