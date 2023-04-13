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Шакур Стивенсон: Хейни выкурит Ломаченко
Посмотрим
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) рассказал, что думает по поводу боя Ломаченко и Хейни.
"Хейни выкурит Ломаченко. Но он будет истощен, когда вернется, чтобы сразиться со мной, а это будет некрасиво.
Думаю, мой бой с Хэйни будет лёгким. Выкурю его. Шокую всех, выкурив его и сделав этот поединок очень легким. И все такие: "Дедька, да этот чувак действительно такой, за кого себя выдает", - приводит слова Стивенсона Boxing Scene.
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