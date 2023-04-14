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IBA введет санкции против стран, которые вступят в новый международный орган управления боксом

Бокс
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Возглавляет эту организацию США и Великобритания

IBA введет санкции против стран, которые вступят в новый международный орган управления боксом

IBA

Новина українською

Международная ассоциация бокса (IBA) раскритиковала идею создания нового международного органа управления боксом, который должен получить название "Всемирный бокс".

IBA пригрозила исключить любые страны, которые примут участие в её реализации.

Напомним, что США и Великобритания возглавят группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать этот орган.

"Нет каких-либо причин для создания мошеннической организации, кроме как попытки разрушить целостность Международной ассоциации бокса. Международная ассоциация бокса решительно осуждает попытки отдельных лиц подорвать успехи, достигнутые IBA за последние годы для обеспечения боксёрам наилучшего возможного будущего. Амбиции отдельных лиц никогда не послужат прочной основой для успешной организации, равно как и деструктивные мотивы, которые привели к созданию этой мошеннической организации", — говорится в заявлении IBA на её официальном сайте.

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В статье: IBA
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