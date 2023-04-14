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Хэйни: Бой с Ломаченко - самый тяжелый в моей карьере

Бокс
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Американец высказался об украинце

Хэйни: Бой с Ломаченко - самый тяжелый в моей карьере

Фото: Твиттер

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Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни высказался о предстоящем поединке с представителем Украины Василием Ломаченко.

Напомним, что их бой должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США).

"Не сказал бы, что это самый большой бой, который я могу провести в 135 фунтах, но определённо он самый тяжёлый. Безусловно, Ломаченко пользуется уважением и обладает опытом. Конечно, можно было бы провести более крупные бои в денежном плане. Я мог ничего не делать и просто ждать. Но речь идёт о моём наследии. У Ломы есть репутация, и он когда-то был номером один в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории", — приводит слова Хэйни BoxingScene.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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