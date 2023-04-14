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Денис Беринчик рассказал, когда завершит карьеру
Боксер уже задумывается о завершении карьеры
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпион мира по версиям WBO International и EBU в легком дивизионе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) рассказал, какое время ему понадобится, чтобы собрать все пояса.
"У меня в ближайшее время заканчивается контракт и даже, наверное, где-то на пенсию собрался.
У меня есть 3-4 года, чтобы воспользоваться своим шансом, чтобы собрать пояса и побоксировать."
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Источник:Xsport.ua
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