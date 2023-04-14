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Денис Беринчик рассказал, когда завершит карьеру

Бокс
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Боксер уже задумывается о завершении карьеры

Денис Беринчик рассказал, когда завершит карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBO International и EBU в легком дивизионе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) рассказал, какое время ему понадобится, чтобы собрать все пояса.

"У меня в ближайшее время заканчивается контракт и даже, наверное, где-то на пенсию собрался.

У меня есть 3-4 года, чтобы воспользоваться своим шансом, чтобы собрать пояса и побоксировать."

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Источник:
Xsport.ua

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