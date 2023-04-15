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Хэйни о бое с Ломаченко: Можем много говорить, но все увидим в ринге

Бокс
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Лучше и не скажешь

Хэйни о бое с Ломаченко: Можем много говорить, но все увидим в ринге

Фото: Bad Left Hook

UA-Футбол
Новина українською

Абсолбтный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0; 15 КО) рассказал о своих ожиданиях от поединка против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО). Его слова цитирует BOXING NEWS 24/7:

"Я рад показать миру, что я гораздо лучше этого парня. У него есть опыт, работа ног, боксерский интеллект, но эти вещи не будут иметь значения, когда мы выйдем на ринг. У меня есть молодость, скорость, атлетизм и все атрибуты, которые являются криптонитом для Ломы.

Не думаю, что средняя дистанция – это его сильная сторона. Он хочет подойти поближе, чтобы попытаться утомить меня и продемонстрировать то, что заготовил. Считаю, что средняя дистанция – моя самая лучшая дистанция. Я люблю среднюю дистанцию.

Просто нужно увидеть это. Мы можем много говорить перед боем, но когда мы будем на ринге, тогда все увидим" – сказал он.

Напомним, что бой Ломаченко-Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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