Майк Тайсон назвал самого сложного соперника в карьере

Легенда супертяжелого веса, американец Майк Тайсон рассказал, какого соперника он считает самым сложным в своей карьере. Его слова цитирует Boxing Social:

"Я думаю, что моим самым сложным соперником был Пинклон Томас. Я никогда не думал о нем, но два года тому назад я просмотрел запись нашего боя. Мой друг посоветовал мне посмотреть поединок. Я нанес ему 17 ударов по лицу. Он пал, но после 17 ударов.

17 ударов и все очень тяжелые, насколько это было возможно. После последнего он просто выключился. Я подумал: "Господи, это мой самый тяжелый бой, он принял 17 ударов в челюсть" – сказал он.

Напомним, что этот бой состоялся в 1987 году, Тайсон завершил поединок техническим нокаутом в 6-м раунде.