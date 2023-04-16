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Чжилей бросил вызов Фьюри, зовет в Китай
Не суперзвезда, для Тайсона отличный соперник
Getty Images/Global Images Ukraine
Китайский супертяж Чжан Чжилей (25-1-1; 20 КО) после
"Хочу провести бой с Тайсоном Фьюри в Китае. Мне кажется, что после боя с Хрговичем люди сомневаются в моей форме и выносливости, но у меня был очень удачный тренировочный лагерь. Мои тренеры по боксу и физподготовке просто топовые.
Я стал профессионалом в 30 лет, провел в боксе много лет, стремясь получить титул. Я обязательный претендент и хочу завоевать титул.
Мой следующий поединок будет в Лондоне, Нью-Йорке или Китае" – сказал он.
Напомним, ранее Джойс
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