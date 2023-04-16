Чжилей бросил вызов Фьюри, зовет в Китай

Китайский супертяж Чжан Чжилей (25-1-1; 20 КО) после победы над британцем Джо Джойсом (15-1; 14 КО) бросил вызов чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing 24/7:

"Хочу провести бой с Тайсоном Фьюри в Китае. Мне кажется, что после боя с Хрговичем люди сомневаются в моей форме и выносливости, но у меня был очень удачный тренировочный лагерь. Мои тренеры по боксу и физподготовке просто топовые.

Я стал профессионалом в 30 лет, провел в боксе много лет, стремясь получить титул. Я обязательный претендент и хочу завоевать титул.

Мой следующий поединок будет в Лондоне, Нью-Йорке или Китае" – сказал он.