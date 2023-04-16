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Чжилей бросил вызов Фьюри, зовет в Китай

Бокс
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Не суперзвезда, для Тайсона отличный соперник

Чжилей бросил вызов Фьюри, зовет в Китай

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Китайский супертяж Чжан Чжилей (25-1-1; 20 КО) после победы над британцем Джо Джойсом (15-1; 14 КО) бросил вызов чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует Boxing 24/7:

"Хочу провести бой с Тайсоном Фьюри в Китае. Мне кажется, что после боя с Хрговичем люди сомневаются в моей форме и выносливости, но у меня был очень удачный тренировочный лагерь. Мои тренеры по боксу и физподготовке просто топовые.

Я стал профессионалом в 30 лет, провел в боксе много лет, стремясь получить титул. Я обязательный претендент и хочу завоевать титул.

Мой следующий поединок будет в Лондоне, Нью-Йорке или Китае" – сказал он.

Напомним, ранее Джойс прокомментировал поражение от Чжилея.

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