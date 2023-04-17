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Диллиан Уайт: Я буду драться с кем угодно
И Джошуа не исключение
фото - boxingscene.com
Диллиан Уайт (29-3, 19 KO) рассказал о реванше с Энтони Джошуа (25-3, 22 KO). Слова боксера приводит iFL TV.
"Мне все равно, слушай, я буду драться с кем угодно, я сражался с ним уже дважды, так почему бы мне не драться с ним в третий раз? Я хочу получить шанс отомстить за одно из своих поражений.
Если они хотят драться этим летом, они должны были уже поговорить со мной, общения нет, вообще ничего не происходит. Эти большие бои требуют времени, есть много вещей, которые играют огромную роль.
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