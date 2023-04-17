Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ирландская ассоциация бокса поддержала создание организации World Boxing
Она заменит IBA
Руководство Ирландской ассоциации бокса поддерживает создание организации World Boxing. Слова президента IABA Джери О'Махони приводит Inside the Games.
"Ирландская ассоциация бокса остается преданной своему мнению, что все ее члены заслуживают равных условий участия в турнирах, проводимых по самым высоким возможным стандартам организацией, в основе которого благосостояние и будущее их и их виду спорта. Все боксеры IABA заслуживают олимпийской мечты, заслуживают надежды и потенциала подняться на этот пьедестал уважения. Это может и дальше быть возможным для ребят только в случае с глобальным органом управления, который ставит олимпийское движение в свое ядро".
Популярное сейчас
- Названо место проведения матча Динамо – Шахтер
- Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко
- Известно, когди и где сборная Украины сыграет с Германией
- Усик получил китайского претендента на пояс WBO
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО