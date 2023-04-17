Ирландская ассоциация бокса поддержала создание организации World Boxing

Руководство Ирландской ассоциации бокса поддерживает создание организации World Boxing. Слова президента IABA Джери О'Махони приводит Inside the Games.

"Ирландская ассоциация бокса остается преданной своему мнению, что все ее члены заслуживают равных условий участия в турнирах, проводимых по самым высоким возможным стандартам организацией, в основе которого благосостояние и будущее их и их виду спорта. Все боксеры IABA заслуживают олимпийской мечты, заслуживают надежды и потенциала подняться на этот пьедестал уважения. Это может и дальше быть возможным для ребят только в случае с глобальным органом управления, который ставит олимпийское движение в свое ядро".