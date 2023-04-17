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Майк Тайсон: Хотел бы провести выставочный бой с Холифилдом

Бокс
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Майк Тайсон: Хотел бы провести выставочный бой с Холифилдом

фото - talksport.com

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон высказался о возможном бое с соотечественником Эвандером Холифилдом.

"Я просто провожу время. Я провёл выставочный поединок с Роем Джонсом. Выставочный бой с Холифилдом? Я хотел бы сделать это, люди из Саудовской Аравии хотят, чтобы я сделал это. Не знаю… Меня можно было бы уговорить. Мне нужно поговорить с некоторыми людьми. Когда я вижу людей, готовых заплатить за конечный продукт, моя голова начинает лучше работать", – приводит слова Тайсона TMZ.

Напомним, что последний бой Тайсона и Холифилда состоялся в июне 1997-го, и завершился дисквалификацией Тайсона.

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В статье: Майк Тайсон
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