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Майк Тайсон: Хотел бы провести выставочный бой с Холифилдом
Пока только планы
фото - talksport.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу легендарный американец Майк Тайсон высказался о возможном бое с соотечественником Эвандером Холифилдом.
"Я просто провожу время. Я провёл выставочный поединок с Роем Джонсом. Выставочный бой с Холифилдом? Я хотел бы сделать это, люди из Саудовской Аравии хотят, чтобы я сделал это. Не знаю… Меня можно было бы уговорить. Мне нужно поговорить с некоторыми людьми. Когда я вижу людей, готовых заплатить за конечный продукт, моя голова начинает лучше работать", – приводит слова Тайсона TMZ.
Напомним, что последний бой Тайсона и Холифилда состоялся в июне 1997-го, и завершился дисквалификацией Тайсона.
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