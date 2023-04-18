Бывший боец UFC обвиняется в краже 200 тысяч долларов

Бывший боец UFC американец Карл Роберсон был арестован в штате Нью-Джерси (США), пишет издание MMA Fighting. Спортсмен обвиняется в краже драгоценностей и других вещей на сумму более $ 200 тыс.

Роберсон с подельником были арестованы в ходе расследования кражи со взломом.

Боксера задержали в своей машине, при обыске которой у него был найден испорченный пистолет с удлинённым магазином, различные наркотические вещества, а также предметы, указывающие на причастность к взлому. Теперь бойцу грозит до 10 лет лишения свободы.