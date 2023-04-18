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ФИА приняла решение по штрафу Сайнса

Бокс
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Штраф остался в силе

ФИА приняла решение по штрафу Сайнса

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Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение отклонить запрос итальянской команды "Феррари" относительно штрафа её пилота Карлоса Сайнса, который он получил на Гран-при Австралии. Сайнс был оштрафован на пять секунд за столкновение с гонщиком "Астон Мартин" Фернандо Алонсо во время второго рестарта. Судьи не нашли в предоставленных итальянским гоночным коллективом свидетельствах весомых аргументов.

В качестве новых свидетельств "Скудерия" предоставила телеметрию с болида, высказывания Сайнса и других пилотов, в том числе Алонсо, которые были недоступны при принятии решения стюардов.

Напомним, из-за штрафа Карлос занял 12-е место по итогам гонки в Мельбурне, хотя пересёк финишную черту на четвёртой позиции.

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В статье: ФИА
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