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ФИА приняла решение по штрафу Сайнса
Штраф остался в силе
Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение отклонить запрос итальянской команды "Феррари" относительно штрафа её пилота Карлоса Сайнса, который он получил на Гран-при Австралии. Сайнс был оштрафован на пять секунд за столкновение с гонщиком "Астон Мартин" Фернандо Алонсо во время второго рестарта. Судьи не нашли в предоставленных итальянским гоночным коллективом свидетельствах весомых аргументов.
В качестве новых свидетельств "Скудерия" предоставила телеметрию с болида, высказывания Сайнса и других пилотов, в том числе Алонсо, которые были недоступны при принятии решения стюардов.
Напомним, из-за штрафа Карлос занял 12-е место по итогам гонки в Мельбурне, хотя пересёк финишную черту на четвёртой позиции.
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