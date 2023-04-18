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Ломаченко оказался на второй строчке в обновленном рейтинге от The Ring

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Но заслужил ли украинец такой высокой позиции

Ломаченко оказался на второй строчке в обновленном рейтинге от The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг рound-for-pound для легковесов (до 61,2 кг).

Главным в дивизионе считают абсолютного чемпиона мира, обладателя поясов WBC/IBF/WBO/WBA Девина Хэйни (29-0, 15 КО).

Второе место у экс-чемпиона трёх категорий Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).

Рейтинг The Ring

1. Девин Хэйни

2. Василий Ломаченко

3. Джервонта Дэвис

4. Райан Гарсия

5. Исаак Крус

6. Шакур Стивенсон

7. Фрэнк Мартин

8. Джордж Камбосос

9. Уильям Сепеда

10. Макси Хьюз

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Vringe

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