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Ломаченко оказался на второй строчке в обновленном рейтинге от The Ring
Но заслужил ли украинец такой высокой позиции
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг рound-for-pound для легковесов (до 61,2 кг).
Главным в дивизионе считают абсолютного чемпиона мира, обладателя поясов WBC/IBF/WBO/WBA Девина Хэйни (29-0, 15 КО).
Второе место у экс-чемпиона трёх категорий Василия Ломаченко (17-2, 11 КО).
Рейтинг The Ring
1. Девин Хэйни
2. Василий Ломаченко
3. Джервонта Дэвис
4. Райан Гарсия
5. Исаак Крус
6. Шакур Стивенсон
7. Фрэнк Мартин
8. Джордж Камбосос
9. Уильям Сепеда
10. Макси Хьюз
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