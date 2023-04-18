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Тайсон Фьюри высказался о возможном турнире в Саудовской Аравии
Британец не собирается принимать участие в этом турнире
Фото: Sporting News
Обладатель титула WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри отреагировал на слухи, что может принять участие в мегатурнире с участием главных звёзд дивизиона – Александра Усика, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, который пройдёт в Саудовской Аравии.
"Я могу подтвердить, что эти слухи – абсолютная чушь", – написал Фьюри в своей социальной сети.
Ранее сообщалось, что поединки Фьюри – Усик и Джошуа – Уайлдер могут пройти в конце 2023 года в Саудовской Аравии.
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